Calcionews24.com - De Rossi sulla Roma: «C’è grande pressione per questo motivo. Da calciatore potevo andare via, ma è successo questo»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Daniele De, ex allenatore della, ha voluto rilasciare qualche dichiarazionesquadra giallorossa Daniele De, ex allenatore della, ha parlato a The Overlap on Tour: Unseen su quella che è stata la situazione in casa giallorossa. LE PAROLE – «Ac’èper via dell’amore per .