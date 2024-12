Lanazione.it - Crollo all’ex Sitoco: "È stato avviato l’iter per le demolizioni"

"La proprietà della fabbrica exhaper la demolizione dell’edificio interessato dai crolli, così come determinato dall’ultima ordinanza del sindaco". A farlo sapere l’Amministrazione comunale di Orbetello che rende note le ultime comunicazioni ricevute dalla società che possiede l’ex sito industriale lagunare. "La società – spiegano dall’Amministrazione comunale – sta completando l’individuazione di una ditta che sia in possesso dei requisiti tecnici e normativi necessari per poter effettuare la demolizione dell’edificio interessato dal dissesto statico e, perciò, oggetto dell’ordinanza sindacale. La società inoltre ci ha comunicato di aver effettuato nuovi campionamenti a fine novembre per verificare la presenza di fibre aerodisperse di amianto e che i valori sono risultati nella norma.