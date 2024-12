Genovatoday.it - Corteo storico e Confeugo di Chiavari 2024 organizzato dall’Associazione “O Castello”

Leggi su Genovatoday.it

L'appuntamento con la 34a edizione della cerimonia delè per domenica 22 dicembre alle ore 15 in piazza Mazzini (o, meglio, Ciassa di cöi), a cura dell'Associazione Culturale "O". Da qui partirà ilper le vie del centro, aperto dal gonfalone do