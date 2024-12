Infobetting.com - Cordoba-Eibar (martedì 17 dicembre 2024 ore 21:15): formazioni, quote, pronostici

Leggi su Infobetting.com

Con quattro punti nelle ultime due partite ilsi è portato fuori dal quartetto di coda con l’importante 2-2 in trasferta sul campo del Levante che fa morale per un club che in casa è ancora imbattuto (5-4-0) ma in trasferta ha perso otto volte su dieci con due soli punti all’attivo sui trenta .InfoBetting: Scommesse Sportive e