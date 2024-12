Concorso DSGA al via, domande dalle 12 del 16 dicembre al 15 gennaio. Requisiti e posti

Leggi su Orizzontescuola.it

E' in via di pubblicazione il bando delordinario per, funzionari ed EQ secondo il nuovo ordinamento del CCNL 2019-21. I candidati potranno presentare domanda di partecipazioneore 12 del 16al 15, così come scrive il Ministero in una nota. Requisito di accesso è la laurea magistrale più la CIAD.L'articoloal via,12 del 16al 15