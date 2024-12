Veneziatoday.it - Concerto di Natale della Filarmonica di Mirano

Leggi su Veneziatoday.it

Giovedì 19 dicembre alle ore 20.45 ladisi esibirà nel tradizionaledial Teatro di, in via Vittoria n. 75. Il Maestro Mirko Bellucco dirigerà l'orchestra che si esibirà in una raccolta di brani che hanno caratterizzato quest’anno concertistico e altri.