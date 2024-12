Salernotoday.it - Concerto di Capodanno, i gestori di via Roma: "Nessuna risposta sul maxischermo in Piazza Amendola"

Leggi su Salernotoday.it

Unda installare inper proiettare ildi fine anno (che vedrà salire la cantante Giorgia sul palco didella Libertà) in modo da non “isolare” dai festeggiamenti i locali della movida di via. A lanciare la proposta – con una lettera inviata al.