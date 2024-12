Veneziatoday.it - «Con il nuovo codice degli appalti meno trasparenza e legalità»

Leggi su Veneziatoday.it

Le proposte avanzate dal Governo per modificare ilpubblici che sono in discussione in questi giorni in Parlamento, ridurranno ulteriormente, ma ridurranno soprattutto le tutele e i diritti di migliaia e migliaia di lavoratori. È il punto sollevato.