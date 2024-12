Ilgiorno.it - Como, Gdf e Asst Lariana: un protocollo per la tutela della spesa pubblica

, 16 dicembre 2024 – Le potenziali condotte illecite legate ai finanziamenti dei fondi del Pnrr ma non solo, le spese sanitarie, i contratti pubblici, le procedure d’appalto, le esenzioni del ticket sanitario, la formazione del personale per consolidare procedure operative efficaci e migliorare il sistema dei controlli. Sono alcuni dei punti al centro del “d’intesa adelle risorse pubbliche”, firmato oggi a, a Palazzo Terragni, sedeGuardia di Finanza, dal comandante provinciale colonnello Michele Donega e dalla direzione di, rappresentata dal direttore generale Luca Stucchi e dal direttore amministrativo GiaBoscagli. Ilavrà una durata di tre anni e prevede anche la formazione e specializzazione del personale impiegato nelle attività ispettive di competenza, per consolidare procedure operative e di cooperazione efficaci.