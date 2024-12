Unlimitednews.it - Colpita famiglia mafiosa di Mazara del Vallo, 18 misure cautelari

PALERMO (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando Provinciale Palermo hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa dipersonali emessa dal G.I.P. del Tribunale di Palermo, su richiesta della locale Procura della Repubblica – D.D.A., nei confronti di 18 soggetti, di cui 7 in carcere, 10 ai domiciliari e 1 destinatario dell’obbligo di dimora nel comune di residenza. Contestualmente, sono in corso di svolgimento perquisizioni presso le abitazioni e gli altri luoghi nella disponibilità degli indagati, nei cui confronti si procede, a vario titolo, per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, porto abusivo d’armi, turbata libertà degli incanti, estorsione, rapina e favoreggiamento personale.Le indagini, condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo, hanno permesso di far luce sulle trame illecite poste in essere dalladidel(TP), disvelando i rapporti verticistici esistenti tra gli affiliati.