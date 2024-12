Codice strada Giaretta Assosharing | Per monopattini servono emendamenti su assicurazione e casco

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – "Le norme suisono inapplicabili, ci aspettiamo deglisul tema dell'e sul". Lo dice in un'intervista all'Adnkronos/Labitalia Andrea, vicepresidente. "Il contrassegno, volgarmente definito targa, non è legato – spiega – a un numero di telaio, dovrà essere definito dai decreti ministeriali, quindi non si sa ancora come .