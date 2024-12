Claudia Osmetti | l' ultima follia femminista donne baffute e felici 

Leggi su Liberoquotidiano.it

Titolo: Pelo e contropelo. Sottotitolo: la nuova frontiera femmil-progressista (di cui indubbiamente il globo sentiva l'esigenza) della peluria resistente, ‘sta volta sul volto. Svolgimento (o libera interpretatio di): Donna baffuta compagna (di lotta) piaciuta. Commento: Bah. È che ci lascia un po' così (un po' così perplesse, diciamo) l'crociata dello statunitense New York Times, sempre in prima linea per i diritti di noi donzelle, che ora se la prende coi donnaioli baffetti. Attenzione, non coi baffetti donnaioli: nel senso che nulla quaestio sugli irresistibili latin lover coi mustacchi (che poi, i latin lover, barbigi o meno, oramai, ma che fine hanno fatto?), no, no, per carità; qui il nodo sono semmai quei peli su labbro e mento che possono crescere anche a noi appartenenti al gentil sesso.