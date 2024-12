Romadailynews.it - Cina: aeroporto Zhengzhou scarica rotore di turbina da 51 tonnellate dall’Italia

, 16 dic – (Xinhua) – Undia vapore fabbricato in Italia, dal peso lordo di circa 51, e’ statoto con successo all’internazionale diXinzheng, nellacentrale, il 14 dicembre, stabilendo un nuovo record come il carico singolo piu’ pesante nella storia dell’. Il carico e’ stato trasportato da un aereo cargo Boeing 747-400 della Cargolux Airlines International, una compagnia aerea cargo con sede in Lussemburgo. Secondo Long Xiao, vice direttore generale della filiale didella Sinotrans Limited, ile’ stato caricato sull’aereo a Milano, ha transitato per il Lussemburgo ed e’ stato spedito in volo a.Successivamente, sara’ trasportato via camion fino alla sua destinazione finale, Harbin.