Liberoquotidiano.it - "Ci è mancato solo il gol. E la contestazione...": surreale Fonseca, tifosi del Milan imbestialiti

Uninguardabile e contestato, dentro e fuori lo stadio.un pari nel posticipo di domenica sera a San Siro contro il Genoa, il tutto nel giorno della festa, mesta, per il 125esimo compleanno dei rossoneri. Una partitaccia, arrivata dopo gli sfoghi in settimana di mister Paulo, che ha mandato in campo una serie di baby. E insomma il portoghese è sempre più nel mirino. Eppure, nel post-partita, il tecnico si è mostrato "quasi" soddisfatto. "Cosa ci èper vincere?fare gol, ma abbiamo mostrato un buon atteggiamento e 22 tiri penso che lo dimostrino, èil gol". Francamente, una spiegazione, parole che hanno letteralmente fatto infuriare parte della tifoseria, scatenata sui social contro il. E ancora,, esclude che ai suoi sia mancata cattiveria: "Oggi no, la squadra ha voluto vincere, siamo stati aggressivi senza palla, siamo arrivati tante volte vicino l'area del Genoa e penso che sia una questione di qualità nelle ultime scelte, abbiamo avuto tante opportunità equello credo sia".