Baritoday.it - Christmas in town, Marea, Liorsi e Temo Babila

Leggi su Baritoday.it

IN, la rassegna di concerti per promuovere la musica indipendente voluta dall'Associazione Culturale DARF APS torna per la IV edizione, un'edizione che si preannuncia esplosiva e ricca di buona musica.Quest'anno DOPPIA SERATA!Venerdi' 27 Dicembre, ad esibirsi sul palco.