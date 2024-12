Palermotoday.it - Chiude la rassegna Solo per Lelio: doppio concerto ai Cantieri culturali alla Zisa

Leggi su Palermotoday.it

Non poteva che essere lei are il festival creato daGiannetto: la sua formazione, la Sicilian Improviser Orchestra in formargata, ricorderà il suo fondatore nell’unico modo possibile, suonando e improvvisando all’unisono guidata dmano sicura di Edoardo Marraffa. Gli ultimi.