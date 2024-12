Lanazione.it - Chi è l’uomo che chiede un risarcimento a Piersilvio Berlusconi: la storia di Giacomo Canale

Viareggio, 16 dicembre 2024 – E’ un 47enne viaregginoche adessoun indennizzo e soldi arretrati a Pier Silvio. Si chiamae ha lavorato a lungo alle dipendenze della famiglia. Sugli yacht, essendo lui marinaio, ma non solo. Anche nella villa di Paraggi di Pier Silvio, in cui vive con la compagna Silvia Toffanin e i figli.arretrati per festivi, straordinari e per le giornate di riposo compensativo non pagate nei periodi in cui ha lavorato per sette giorni su sette. Secondo lui tra l’altro svolgendo compiti che andavano al di là delle sue mansioni. Ladicon la famigliainizia addirittura quando il ragazzo ha 17 anni. Serve un rimpiazzo, a causa di un’assenza, sull’imbarcazione celeberrima dei, il “Principessa vai via”.