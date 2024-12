Ferraratoday.it - 'Chi è io?', Francesco Pannofino protagonista a teatro con due date tra Argenta e Ferrara

Leggi su Ferraratoday.it

Giovedì e venerdì doppia data fradei Fluttuanti) eNuovo) per lo spettacolo 'Chi è io?' che vede sul palco il noto attore e doppiatore. Voce conosciuta per la lettura dei fortunati audiolibri della serie di Harry Potter, per il doppiaggio di.