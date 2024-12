Zon.it - Cava de’ Tirreni: a Passiano la 1ª edizione del Presepe Vivente

, una delle suggestive frazioni dide’, verrà rappresentato per la prima volta un emozionanteche si snoderà lungo le pittoresche stradine storiche del borgo, entrando nei suoi caratteristici cortili.Questo evento, organizzato dalla Parrochia del S.S. Salvatore, permetterà ai visitatori di immergersi in un’atmosfera natalizia speciale, che mescola tradizione, arte e cultura locale. I cortili di Via Armenante si trasformeranno in un palcoscenico a cielo aperto, dove le scene delprenderanno vita, coinvolgendo gli abitanti del luogo e i partecipanti in un’esperienza indimenticabile.Di seguito le date:26 Dicembre 2024 dalle ore 18:00 alle 22:00;6 Gennaio 2025 dalle ore 18:00 alle 22:00;12 Gennaio 2025 dalle ore 12:00 alle 14:30 e dalle 18:00 alle 22:00.