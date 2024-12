Udine20.it - Cat Power canta Bob Dylan. 25 giugno 2025 al Castello di Udine

Poche voci al mondo sono così profondamente radicate nell’indie rock americano come quella di Chan Marshall, in arte CAT, il cui profondo songwriting dark-folk è immediatamente riconoscibile e la sua musica ha subito un’evoluzione costante, mescolando il folk con il rock, il gospel, il country-blues e il soul, sino a fare delle incursioni anche nell’elettronica e nel funky. È considerata una delle voci più importanti del nuovoutorato americano al femminile e ha collaborato con Lana Del Reyndo “Woman”, con i Coldplay realizzando un brano per la colonna sonora del film Wish I Was Here di Zach Braff e duettando più volte dal vivo con Eddie Vedder dei Pearl Jam.Nel novembre dello scorso anno, CATè salita sul palco della Royal Albert Hall di Londra regalando al pubblico la rievocazione magistrale di uno dei concerti dal vivo più leggendari di tutti i tempi.