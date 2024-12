Fanpage.it - Caso Cucchi, nel processo per i depistaggi dei carabinieri chieste 3 assoluzioni e 2 condanne

Leggi su Fanpage.it

La procura generale ha chiesto l’assoluzione per tre(Lorenzo Sabatino, Francesco Di Sano e Tiziano Testarmata) "perché il fatto non costituisce reato", di dichiarare la prescrizione per altri tre, il generale Alessandro Casarsa, Francesco Cavallo e Luciano Soligo, e di confermare leper Massimiliano Colombo Labriola e Luca De Cianni.