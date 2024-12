Capodanno a Roma Tony Effe non ci sarà Carlo Conti | No comment

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –preferisce non intervenire sul “caso” esploso nella giornata del 16 dicembre in relazione alla sua partecipazione contestata al concerto dial Circo Massimo a. E interpellato dall’Adnkronos, il direttore artistico del Festival di Sanremo, si limita a un “”. L’annuncio del coinvolgimento del rapper, inizialmente dato dallo stesso sindaco della Capitale Roberto Gualtieri, ha sollevato critica da parte di diversi esponenti politici, compresi molti rappresentanti dello stesso Pd, che hanno contestato i testi di alcune sue canzoni, giudicati misogini e offensivi nei confronti delle donne. Gualtieri, proprio questa mattina, dopo aver proposto adi fare un passo indietro, ha definitivamente deciso di non ingaggiarlo per il super show della notte di San Silvestro.