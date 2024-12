Milanotoday.it - Canteri e mobilità: da lunedì cambiano alcune linee Atm

Leggi su Milanotoday.it

16 e martedì 17 dicembre è previsto un cantiere stradale serale in via Pascoli, piazza Leonardo Da Vinci e piazza Adelaide di Savoia. Per permettere i lavori, cambia il servizio delledopo le 20, informa Atm.Tram 5 –16/12I tram fanno normale servizio tra Ospedale.