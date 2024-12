Calcionews24.com - Calciomercato Cagliari, l’obiettivo di gennaio si allontana? C’è l’inserimento della Lazio! Le ultime

Leggi su Calcionews24.com

disi? Adesso c’è! Lesui rossoblù Nel corso del mese di, caratterizzato dal, ilpunterà a rinforzarsi in diversi reparti. Il tecnico Nicola potrebbe apprezzare trovarsi a disposizione un altro calciatore tra trequarti ed attacco per accrescere la pericolosità in fase offensiva Il nome che circola .