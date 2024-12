Lanazione.it - Calcio Uisp a 11: Carpena/Spezia Centro varca la soglia dei 51 gol... subiti

Leggi su Lanazione.it

La, 16 dicembre 2024 – Ennesima batosta per il, strapazzata in casa dall'Amatori Per Lucio, che rimedia come nello scorso turno 8 gol e supera quota 51 nei goldopo solo 12 giornate. Parliamo del campionato calcistico a 11 curato dalla Legadellae della Valdimagra. In testa al Girone 1 guidano sempre Gs Pozzuolo e La Serra a braccetto, mentre si riprende il Bagnone, che resta dietro di un punto. Vittorie in trasferta larghissime, anche nel Girone 2: innanzitutto del Pegazzano sull'Autoservice Cassana, poi quella dello Sporting Bacco sul Romito, ma è in alto che succedono un po' di cose. Come la vittoria esterna nel big match da parte del Virgoletta sull'Amatori Filattiera, ora insieme in vetta. Comunque perde anche il Rangers Soliera, che così resta ancora secondo.