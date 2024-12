Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Lazio. Lotito "Scudetto? Diamo il massimo, ma tanti fattori"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Il numero uno del club biancoceleste: "Stiamo raccogliendo i frutti del lavoro fatto" ROMA - "? Lavoriamo per ottenere il, ma non dipende da me. Se i ragazzi manterranno il profilo di umiltà, determinazione e ferocia agonistica potranno dare grande soddisfazione ai propri tifosi. Ci