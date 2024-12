Calcionews24.com - Caicedo: «La Lazio mi ha dato un’identità. Inzaghi? Avrei voluto una cosa in più da lui…»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Felipe, ex attaccante della, sulla sua esperienza in biancoceleste con. Tutti i dettagli Felipeha parlato a gianlucadimarzio.com in vista di-Inter. CARRIERA– «Lami ha. Inter? Mi ci portò Simone, vinsi una Coppa Italia con un grande gruppo. Genoa parentesi sfortunata».SQUADRA DEL CUORE– «I biancocelesti .