Calcionews24.com - Cagliari, infortunio per Luvumbo! L’attaccante non ci sarà nella sfida contro la Juve? Le ultime

Leggi su Calcionews24.com

pernon cila? Le ultimissime in casa rossoblù Il tecnico delDavide Nicola è in apprensione per l’del classe ’02 Zitonel corso dell’ultima partita di Serie A. Il calciatore angolano delha subito una brutta bottal’Atalanta ed ora è a .