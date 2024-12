Quotidiano.net - Cagliari, due cacciatori ventenni trovati morti: cosa sappiamo finora della tragedia

, 16 dicembre 2024 - Erano a caccia i due ragazzi di 27 e 28 anninelle campagne di Quartu Sant’Elena, nella Città metropolitana di. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, uno dei due avrebbe ucciso l’altro per errore per poi togliersi la vita. I due ragazzi ieri si erano allontanati a piedi da casa per andare a cacciare nella zona boschiva di Mela Murgia, ma non hanno più risposto ai telefonini. In serata è scattato l’allarme e la Prefettura diha attivato il piano provinciale per le ricerche. I cellulari accesi hanno permesso ai carabinieri di Burcei di individuare la loro posizione e stanotte, nella zona di Santu Lianu, sono riusciti a trovare i cadaveri dei due giovani. La causadovrebbe essere stato un errore di uno dei due ragazzi, che non aveva porto d’armi: avrebbe colpito l’amico alla nuca con una fucilata.