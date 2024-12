Ilrestodelcarlino.it - Cadelbosco Sopra, famiglia intossicata da monossido di carbonio

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

(Reggio Emilia), 16 dicembre 2024 – Sarebbero da ricondurre a un braciere acceso per riscaldare gli ambienti di un’abitazione del comune di, le cause che hanno provocato l’intossicazione dadidi tre cittadini tunisini residenti alla periferia del paese. Sul posto sono intervenuti i soccorso con l’ambulanza della Pubblica assistenza e l’automedica. Il malessere diffuso dei coniugi di 28 e 32 anni e del figlio di cinque anni è stato ricondotto alla possibile intossicazione da, sprigionato da un braciere acceso per scaldare gli ambienti. Sul posto anche i vigili del fuoco per poter effettuare verifiche tecniche. Laè stata portata al Santa Maria Nuova di Reggio, dove gli esami hanno confermato l’intossicazione da, dovuta quasi certamente al braciere.