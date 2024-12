Fanpage.it - Cadavere abbandonato ad Aulla, il senzatetto 50enne Ramzi Abdelmajid ucciso da un rivale 30enne

Leggi su Fanpage.it

Si chiamaval'uomo trovato morto in una casa abbandonata ad. Per il suo omicidio è stato fermato un giovane. Tra i due sarebbe scoppiata una lite per precedenti legati alla droga e per aggiudicarsi un posto dove dormire nell'abitazione abbandonata.