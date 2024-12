Avellinotoday.it - Buche stradali in via Dorso e via Zigarelli, il Comune ripristina il manto

Leggi su Avellinotoday.it

In mattinata, gli operai dell’impresa ingaggiata daldi Avellino hanno provveduto al ripristino della sottostruttura dei trattidi via, all’altezza di Piazzetta San Ciro, e di via, danneggiatisi nei giorni scorsi.Gli interventi si sono sostanziati nella.