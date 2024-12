Ilgiorno.it - Breriani doc e la” pacciada” nel ricordo di Gianni Brera

Zenevredo (Pavia), 16 dicembre 2024 – Si ritrovano da 31 anni e lo hanno fatto anche quest’anno. Gli amici di sempre hanno scelto l’agriturismo “La casa dei nonni” della frazione Poalone di Zenevredo per la tradizionale ‘breriana”, la riunione conviviale in cui diversidoc si incontrano per un pranzo in memoria di. Sono passati 32 anni, infatti, da quel 19 dicembre 1992 in cui il noto giornalista perse la vita in un incidente automobilistico, sulla strada tra Codogno e Casalpusterlengo. D a allora gli amici si riuniscono attorno a una tavola riccamente imbandita come avrebbe voluto Gioan. Antipasti di salumi, risotto con Bonarda e pasta di salame e ravioli, polenta e brasato e dolce innaffiati da una rossa Bonarda o un Riesling sono stati i protagonisti del pranzo al quale hanno partecipato il sindaco di San Martino Siccomario Andrea Viola, il vicesindaco di Montù Beccaria Amedeo Quaroni, l’ex primo cittadino di Canneto Pavese Riccardo Fiamberti e l’attuale Francesca Panizzari.