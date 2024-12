Bergamonews.it - Brembo sul podio: 69 titoli mondiali vinti nel 2024

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo.celebra unricco di successi: con 69, l’azienda si conferma leader indiscusso nel settore degli impianti frenanti. Un anno ricco di trionfi, con alcuni momenti davvero memorabili. In particolare, in Formula 1, Max Verstappen (Oracle Red Bull Racing) ha conquistato il suo quarto campionato mondiale consecutivo, utilizzando pinze e dischi.Per quanto riguarda gli altri campionati, meritano una menzione il successo di Jorge Martin (Prima Pramac Racing) in MotoGP con l’intero impianto frenantee le ruote Marchesini e il mondiale WorldSBK in cui è tornato al trionfo Toprak Razgatl?o?lu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team). Senza dimenticare le vittorie di Ai Ogura (MT Helmets MSI) in Moto2 a quella di David Alonso (CFMOTO Gaviota Aspar Team) in Moto3.