Box Office ITALIA | Oceania 2 vince il weekend, male Kraven

Il Boxrelativo al12/15 dicembre ha visto nuovamente trionfare2, conche ha offerto una prestazione molto deludente.Secondo i dati offerti da Cineguru il botteghino nazionale nell’ultima quattro giorni di cinema è valso 6,27 milioni di euro, andando a perdere circa il 20% rispetto allo stessodel 2023, e quasi il 30% rispetto alscorso. A tenere su le prestazioni generali, ovviamente, la buona tenuta di2, ancora una volta fisso in prima posizione.Il primato del nuovo film Disney Animation è valso un incasso di 1,94 milioni di euro, con un calo del 52% ed un totale ora sopra quota 15,92 milioni (il traguardo dei 16 milioni cadrà oggi). Il primosi era fermato a 14,3 milioni.2 La RecensioneIl nuovo capitolo del franchise Me Contro Te – dal titolo Cattivissimi a Natale – ha esordito in seconda posizione con un incasso di 672 mila euro, in forte calo rispetto allo scorso capitolo “Operazione Spie”.