Ilrestodelcarlino.it - Blitz dei ladri alla Gaer, rubati centinaia di telefonini cellulare

Un bottino di diversediin azione a Corte Tegge, nel magazzino ‘’ del negozio Expert di via Santi, al civico 5. Il furto è avvenuto nella notte. I malviventi sono riusciti a introdursi forse forzando una porta per poi fare man bassa di smartphone. Stando alle prime ricostruzioni – anche se la quantificazione è ancora in corso di esatto inventario – sarebbero stati portati via tra i duecento e i trecento cellulari. Il titolare si è accorto dell’ammanco in mattinata. Da qui l’rme al 112 che ha inviato sul posto una pattuglia dei militari della stazione di Cavriago. Deinon vi era traccia. Dunque è stato possibile solamente avviare le indagini nell’ordine dell’ipotesi di reato di furto aggravato in concorso a carico di ignoti. Gli inquirenti, durante il sopralluogo, hanno cercato indizi utili volti a identificare i responsabili.