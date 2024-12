Oasport.it - Biathlon, l’ascesa di Carlotta Gautero: c’è fermento per il post-Wierer e Vittozzi?

Una nuova speranza. No, non è una scimmiottatura dell’episodio IV di Star Wars, ma l’eventuale presa di coscienza di un talento che neltricolore sta emergendo. Ci si riferisce a, classe 2006 di Entracque (Cuneo), cresciuta in quello Sci Club Alpi Marittime. L’azzurrina ha vinto ieri la Sprint della seconda tappa della IBU Cup Junior di scena in Ridanna (BZ).si è ima con il crono di 23.34.6, commettendo un errore a terra. Ha preceduto la tedesca Lena Siegmund (0+0) di 3.6 e la lettone Estere Volfa (0+1+) di 7.2. Un risultato significativo per lei, visti i problemi fisici alla gamba dell’ultimo periodo che è stata in grado di mettersi alle spalle. La 18enne piemontese, comunque, è già finita sotto i “radar” degli appassionati e degli addetti ai lavori per i suoi risultati in altre competizioni giovanili.