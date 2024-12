Oasport.it - Biathlon, Coppa del Mondo Annecy-Le Gran Bornand 2024: programma, orari, tv, streaming

Leggi su Oasport.it

Ladeldiprosegue nel proprio percorso e, messo alle spalle l‘appuntamento di Hochfilzen (Austria), si volge lo sguardo alla terza tappa sulle nevi di-LeBornard, in Francia. Dal 19 al 22 dicembre si terrà l’ultima prova prima della fine dele sicuramente i padroni di casa vorranno ben figurare.Transalpini che nella giornata di chiusura del secondo round stagionale hanno fatto valere la loro forza nella staffetta maschile, infliggendo all’armata norvegese la seconda sconfitta consecutiva. Vedremo se questo andamento si replicherà anche in questa circostanza o meno. In casa Italia, situazione complessa e si spera i un cambiamento di tendenza.Le difficoltà al poligono tra le fila azzurre sono state quelle che hanno pesato maggiormente nelle varie gare che si sono tenute in Austria.