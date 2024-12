Ilfoglio.it - Bergamo miglior provincia per qualità della vita. Ultima Reggio Calabria

E'laitaliana con la. Almeno è quello che emerge dalla classifica annuale stilata dal Sole 24 ore, che la redige oramai tradizionalmente da 35 anni a questa parte. Perè la prima volta comepiazzamento in vetta (l'anno scorso si piazzava in quinta posizione). A seguire ci sono le province di Trento e Bolzano. E poi ancora Monza e Brianza, Cremona, Udine (che l'anno scorso era in vetta), Verona, Vicenza, Bologna e Ascoli Piceno. Com'è abitudine, la classifica è monopolizzata dal centro-nord, mentre le principali province del sud e delle isole sono relegate in fondo alla classifica. Gli ultimi tre posti sono occupati da Crotone, Napoli e. Roma al 59esimo posto. Male le grandi città Roma ha perso 24 posizioni, collandosi al 59esimo posto.