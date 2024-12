Feedpress.me - Beccato con due chili di hashish e marijuana: 33enne arrestato a Palermo

Leggi su Feedpress.me

dalla polizia di Stato, per trasporto e detenzione ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti untrovato in possesso di circa 2di. Gli agenti delle volanti, durante il regolare servizio di pattugliamento del territorio, hanno sottoposto a controllo la vettura nei pressi di via Albirri, mentre il conducente manifestava nervosismo e ansia. La perquisizione.