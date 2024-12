Battuta di caccia morti due giovani

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

7.57 Duetori di 28 e 27 anni sono stati trovatidurante la notte dai carabinieri in località Mela Murgia a Quartucciu, nell'hinterland di Cagliari. Secondo i primi accertamenti i sonoper un incidente di. Si ipotizza che uno dei due abbia sparato accidentalmente alla nuca dell'altro e che poi si sia tolto la vita utilizzando il fucile del compagno, unico titolare del porto d'armi. In corso le indagini per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto.