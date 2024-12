Sport.quotidiano.net - Basket, il GMV vince a Pontedera in Divisione Regionale 2 e balza in testa alla classifica

Pisa, 14 dicembre 2024 –secondo pronostico, il GMV, sul campo del Bellaria, nella decima giornata del campionato di2, e vola in vetta. Grazie al successo di AutoEtruria Volterra su Pcanestro Valdera, gli uomini di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli hanno infatti raggiunto inproprio Valdera, con cui peraltro sono in vantaggio negli scontri diretti, avendo prevalso a Ghezzano. La gara ha visto sempre avanti la formazione del presidente Luca Benedettini, che ha trovato in Gregorio Franceschi l’uomo in più, capace di essere protagonista in attacco, ai rimbalzi ed in difesa, un autentico trascinatore per i suoi compagni. LA CRONACA – Contro una squadra capace di grande intensità di gioco, con buona fisicità anche se senza centri di ruolo, il quintetto biancoverde è partito subito bene, con molta determinazione e con un ottimo approccio, riuscendo a trovare buone soluzioni in attacco, pur concedendo qualcosa in difesa.