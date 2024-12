Sport.quotidiano.net - Basket, dopo quattro sconfitte, la IES Pisa supera Versilia in Divisione Regionale 2

, 16 dicembre 2024 – Torna al successo la IES Sport, che, sul proprio campo ed in classifica, il2002, nella decima giornata del campionato di2.un digiuno diturni, gli uomini di coach Paolo Campani, assistito da Maurizio Neri e Federico Marazzato, hanno lottato punti a punto con gli avversari, per poi compiere l’allungo decisivo nell’ultimo periodo. LA CRONACA – La partita ha vissuto fasi altalenanti, con i padroni di casa avanti nei periodi pari, gli sfidanti invece in quelli dispari. Al riposo sul 39-34 in proprio favore, Giusfredi e compagni sono calati in avvio di ripresa, chiudendo il terzo parziale sotto di 4 lunghezze 48.52). nell’ultimo, decisivo, quarto, i blues riescono a mettere nuovamente la testa avanti e a tenerla fino alla conclusione.