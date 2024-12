Ilgiorno.it - Auser, più volontari e aiuti a fragili e anziani: "Grazie per l’umanità"

Leggi su Ilgiorno.it

Sempre più, sempre più soli in provincia di Lecco. Ma anche sempre piùdisponibili ad ascoltarli, aiutarli e accompagnargli. Sono i quasi 500dell’provinciale, che aiutano quasi 6mila, il 6% in più del 2023. Quest’anno hanno regalato 88mila ore del loro tempo: equivalgono a più 3.666 giorni, o 122 mesi, o 10 anni. Sono il 25% in più delle 70mila donate nel 2023. Tempo che, se pagato, si stima valga oltre un milione e mezzo di euro. La maggior parte deisono donne, come la maggioranza dei 1.763 soci. A loro si sono aggiunti una ventina di studenti delle scuole superiori per progetti di alternanza scuola-lavoro e due giovani che hanno aderito alla proposta della leva civica e del servizio civile. I servizi di trasporto sociale quest’anno sono già a quota 44mila, l’8% in più.