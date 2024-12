Ecodibergamo.it - Atalanta, spazio alle seconde linee contro il Cesena in Coppa Italia

CALCIO. Per gli ottavi di finale di mercoledì 18 al Gewiss Stadium (18,30) Gian Piero Gasperini dovrebbe lanciare chi finora ha giocato meno, da Rui Patricio in porta a Zaniolo in attacco. Hien regolarmente in gruppo.