Leggioggi.it - Assicurazione Inail casalinghe/i: rinnovo e iscrizione entro il 31 gennaio 2025. La guida

L’obbligatoria per la tutela dal rischio infortunistico per invalidità permanente e decesso derivante dal lavoro svolto in ambito domestico – cosiddetta/i – è stata istituita con la legge 493/1999.La copertura assicurativa, affidata all’, è entrata in vigore dal 1° marzo 2001 ed è obbligatoria per le persone: di età compresa tra i 18 e i 67 anni (coloro che compiono i 67 anni in corso d’anno devono comunque provvedere al pagamento del premio e la coperturaha effetto sino al 31 dicembre dello stesso anno);che svolgono a titolo gratuito e senza vincoli di subordinazione, un’attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell’ambiente in cui dimorano;che prestano lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo (assenza di altre attività per le quali sussiste un obbligo dia enti o casse di previdenza).