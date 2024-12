.com - Assad ricompare e denuncia: “La Siria è in mano ai terroristi”. E spuntano video con alawiti e cristiani uccisi

Leggi su .com

E' ricomparso, l'ex presidenteno. In una dichiarazione ha fatto sapere che la sua partenza da Damasco, verso la Russia, non è stata "premeditata" e che è stata invece richiesta da Mosca. In un comunicato, alafferma inoltre che ormai laè "inai"L'articolo: “Laè inai”. Econproviene da Firenze Post.