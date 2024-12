361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 15 dicembre 2024

Bene la fiction RaiNella serata di ieri, domenica 15, su Rai1 Vincenzo Malinconico – Avvocato d’Insuccesso 2 coinvolge 2.845.000 spettatori pari al 16.9% di share.Su Canale5 Tradimento ottiene 2.134.000 spettatori con uno share del 13%. Su Rai2 9-1-1 si ferma a 639.000 spettatori (3.2%) e 9-1-1: Lone Star 634.000 spettatori (3.4%).Su Italia1 Le Iene registra 1.373.000 spettatori con il 10.2%. Su Rai3, Report si impone con 1.535.000 spettatori pari all’8.4%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 666.000 spettatori (4.8%).Su La7 A Civil Action raggiunge 307.000 spettatori e l’1.8%. Su Tv8 The Twilight Saga: New Moon ottiene 202.000 spettatori con l’1.2%. Sul Nove, dopo la presentazione (.000 – %), Che Tempo Che Fa porta a casa 2.122.000 spettatori con il 10.9%, mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo segna 1.