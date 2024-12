Corriereadriatico.it - Ascoli, colpi di pistola e minacce per il conto da 30 euro nella friggitoria 180 Gradi in piazza del Popolo: denunciati due romeni. Cosa è successo

Leggi su Corriereadriatico.it

Duediin piena notte a pochi passi daDelsotto gli occhi di tante persone ancora in giro per le vie del centro, come di consueto ogni sabato sera. Il tutto per un.