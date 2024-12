Lanazione.it - Arezzo ospita il corso Anag per futuri assaggiatori di grappa e acquaviti

, 16 dicembre 2024 – Ied esperti disi danno appuntamento ad, dove è in programma undi secondo livello organizzato da, Associazione Nazionale. L’iniziativa prevede 6 lezioni in programma dal 14 gennaio al 18 febbraio, sempre di martedì, dalle ore 21 alle 23 presso l’Enoteca Michelangelo, in Viale Buonarroti Michelangelo, 28. Ilè rivolto a chi ha già frequentato undi primo livello concluso con l’attestato di partecipazione e prevede un esame finale per conseguire la patente di assaggiatore. Per ulteriori informazioni, è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica corsi.toscana@.it oppure contattare il numero 377-1331010. Il programma del. Le sei lezioni deldi secondo livello saranno curate da docentie approfondiranno la conoscenza delle tecniche di vinificazione, distillazione e invecchiamento, i distillati internazionali, le grappe regionali e altri aspetti del mondo ‘spiritoso’.